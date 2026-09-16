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Жртве се још увијек броје: Број погинулих у Непалу премашио 1.400

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16.09.2026 19:24

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Бујица у Непалу
Фото: Таnjug/AP Photo/Dar Yasin

Број погинулих у разорним поплавама које су 26. августа погодиле Непал достигао је 1.403, саопштила је Национална управа за управљање катастрофама.

Према најновијим подацима, 6.150 особа се води као нестало, укључујући више од 600 страних држављана. На списку несталих које је објавила руска амбасада је 11 руских држављана.

Спасиоци настављају са рашчишћавањем рушевина и поплављених подручја. Више од 13.700 људи спасено је током протеклих седмица, преноси Срна.

Велике поплаве погодиле су сјеверни дио Непала крајем августа. Катастрофу је изазвало клизиште у близини кинеске границе, око 20 километара сјевероисточно од граничног прелаза Расувагади.

Огромна маса стијена и наноса муља кретала се брзином већом од 70 километара на час дуж ријечног корита, уништавајући насеља и плавећи велику површину, подсјећа ТАСС.

Бујица у Непалу

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

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