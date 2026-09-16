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Украјинци дроном убили руског генерала, "хероја Русије" кога је одликовао Путин

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16.09.2026 17:50

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Најновија, ударна вијест
Фото: ATV

Командант украјинских Снага за беспилотне системе Роберт Бровди изјавио је да је у украјинском нападу дроном убијен руски генерал-мајор Антон Грунис у источној Украјини.

Бровди је рекао да је једна од његових јединица убила Груниса у ноћном нападу на његов положај у дијелу Доњецке области под руском контролом, пренио је Ројтерс.

„Генерал Грунис је елиминисан 12. септембра“, написао је Бровди на Телеграму, наводећи да је Грунис седми руски војни командант којег су убиле његове јединице за дронове.

Руски командант Апти Алаудинов потврдио је у објави на Телеграму да је Грунис погинуо, али није изнио више детаља. Грунис је крајем августа добио одликовање „Златна звијезда Хероја Русије“ за ратне заслуге. Раније ове године њега је похвалио предсједник Русије Владимир Путин након што је Грунис извијестио о учешћу својих трупа у заузимању украјинског упоришта Константиновка.

Украјина је тада негирала да су руске снаге заузеле град и тврдила да њене снаге задржавају контролу. Институт за проучавање рата (ИСВ) оцијенио је да су руске снаге продрле у град, али да га нису у потпуности заузеле.

Грунис се 3. јула путем видео-везе обратио Путину на телевизијски преношеном састанку о безбједности и говорио о учешћу своје 4. засебне гардијске моторизоване стрељачке бригаде у борбама за Константиновку.

Путин му је тада честитао и рекао: „Срећа прати оне који раде свој посао“.

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Тагови :

Украјина

Русија

дрон

Антон Грунис

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