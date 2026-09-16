Украјинци дроном убили руског генерала, "хероја Русије" кога је одликовао Путин

Аутор:АТВ редакција
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Командант украјинских Снага за беспилотне системе Роберт Бровди изјавио је да је у украјинском нападу дроном убијен руски генерал-мајор Антон Грунис у источној Украјини.
Бровди је рекао да је једна од његових јединица убила Груниса у ноћном нападу на његов положај у дијелу Доњецке области под руском контролом, пренио је Ројтерс.
NEW: Ukrainian special forces (SBS) released footage showing the elimination of Russian Major General Anton Grunis, commander of the 4th Motor Rifle Brigade, operating in Bakhmut and Kostiantynivka directions. — Clash Report (@clashreport) September 16, 2026
Putin had previously praised Grunis — who has a Lithuanian surname… pic.twitter.com/fP0jd3Bhdg
„Генерал Грунис је елиминисан 12. септембра“, написао је Бровди на Телеграму, наводећи да је Грунис седми руски војни командант којег су убиле његове јединице за дронове.
Руски командант Апти Алаудинов потврдио је у објави на Телеграму да је Грунис погинуо, али није изнио више детаља. Грунис је крајем августа добио одликовање „Златна звијезда Хероја Русије“ за ратне заслуге. Раније ове године њега је похвалио предсједник Русије Владимир Путин након што је Грунис извијестио о учешћу својих трупа у заузимању украјинског упоришта Константиновка.
⚡️Anton Grunis, a Russian general who has lied to Putin that Ukrainian Kostiantynivka was under Russian control, has been killed in Ukraine.— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 16, 2026
Reports about his death appeared yesterday but were unconfirmed. Today, this information was published by a main Russian media outlet. https://t.co/P9CnegxW5w pic.twitter.com/CEHxl0YMGA
Украјина је тада негирала да су руске снаге заузеле град и тврдила да њене снаге задржавају контролу. Институт за проучавање рата (ИСВ) оцијенио је да су руске снаге продрле у град, али да га нису у потпуности заузеле.
Грунис се 3. јула путем видео-везе обратио Путину на телевизијски преношеном састанку о безбједности и говорио о учешћу своје 4. засебне гардијске моторизоване стрељачке бригаде у борбама за Константиновку.
Путин му је тада честитао и рекао: „Срећа прати оне који раде свој посао“.
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