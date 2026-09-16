Путин: Руски народ уједињен, побиједиће истинске патриоте

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин оцијенио је да ће на предстојећим изборима за Државну думу побиједити истинске патриоте.
"Изборни резултати представљаће колективни одговор онима који желе да ослабе Русију, да јој одузму суверенитет и право да сама одлучује о својој судбини", истакао је Путин у обраћању грађанима Русије уочи избора за доњи дом парламента, Државну думу.
Он је навео да ће избори показати да милиони људи стоје иза руских бораца и да је руски народ уједињен заједничким вриједностима, историјским сјећањем и љубављу према отаџбини.
Путин је истакао да је сваки глас важан и да учешће на изборима представља колективни допринос побједи Русије.
Руски предсједник је предстојеће изборе, који се одржавају од 18. до 20. септембра, оцијенио као један од најважнијих унутрашњополитичких догађаја.
"Ваш избор и воља још једном ће показати да нико неће успјети да нас подијели или застраши, нити да поткопа нашу државност и друштвено-политички систем", рекао је Путин.
Путин је истакао да ће избори бити одржани у строгом складу са законом и у предвиђеном року, преноси РИА Новости.
"Избори за посланике Државне думе биће одржани у строгом складу са законом и на вријеме, као и избори за законодавне скупштине и за челнике појединих региона и органа локалне самоуправе", навео је Путин.
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