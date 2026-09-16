Земљотрес јачине пет степени погодио Јапан

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде пет степени по Рихтеровој скали погодио је источну обалу Јапана, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра /ЕМСЦ/.
Потрес је регистрован на дубини од 37 километара у 17.07 часова по средњоевропском времену.
Епицентар је забиљежен 24 километра југоисточно од града Цукуба у јапанском региону Канто и око 84 километра сјевероисточно од главног града Токија.
Након потреса није било извјештаја о жртвама или материјалној штети, али је подрхтавање тла регистровано и региону Канто и у Токију, објавио је портал "Баха", преноси Срна.
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