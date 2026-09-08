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Јак земљотрес погодио Грузију

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08.09.2026 07:24

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Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Земљотрес магнитуде 4,2 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у уторак, 8. септембра 2026. године у 06,52 часова, на подручју Грузије.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.584 и дужине 43.582, западно од престонице Тбилисија.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(телеграф)

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Тагови :

Земљотрес

Грузија

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