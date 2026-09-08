Јак земљотрес погодио Грузију

Аутор:АТВ редакција
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Земљотрес магнитуде 4,2 степена по Рихтеровој скали забиљежен је у уторак, 8. септембра 2026. године у 06,52 часова, на подручју Грузије.
Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 41.584 и дужине 43.582, западно од престонице Тбилисија.
Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 10 километара испод површине земље.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.
(телеграф)
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