Трамп објавио мапу са државама у бојама америчке заставе

Аутор:АТВ редакција
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Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је мапу на којој је приказано неколико држава у бојама америчке заставе, укључујући Кубу, Канаду, Мексико и карипске државе.
На мапи је још неколико држава било у бојама америчке заставе, укључујући Гренланд, Исланд те неколико централноамеричких и више карипских земаља.
Мапа је објављена на Трамповој друштвеној мрежи Истина.
Он је током викенда објавио мапу америчке државе Нови Мексико која је преименована у Нову Америку, наводећи да му се свиђа та идеја.
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