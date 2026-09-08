Logo

Трамп објавио мапу са државама у бојама америчке заставе

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 07:17

Коментари:

0
Трамп објавио мапу са државама у бојама америчке заставе
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је мапу на којој је приказано неколико држава у бојама америчке заставе, укључујући Кубу, Канаду, Мексико и карипске државе.

На мапи је још неколико држава било у бојама америчке заставе, укључујући Гренланд, Исланд те неколико централноамеричких и више карипских земаља.

Мапа је објављена на Трамповој друштвеној мрежи Истина.

Он је током викенда објавио мапу америчке државе Нови Мексико која је преименована у Нову Америку, наводећи да му се свиђа та идеја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

застава

Америка

држава

Сједињене Америчке Државе

Куба

Канада

Мексико

Коментари (0)

Више из рубрике

Истекло тродневно примирје: Руси жестоко ударили по Кијеву

Свијет

Истекло тродневно примирје: Руси жестоко ударили по Кијеву

1 ч

0
У нападу Хута на Саудијску Арабију рањено више од 70 људи

Свијет

У нападу Хута на Саудијску Арабију рањено више од 70 људи

1 ч

0
Линдзи Кленси посматра како поротници улазе у судницу током суђења за њено убиство на Вишем суду у Плимуту, Масачусетс, у уторак, 1. септембра 2026. године.

Свијет

Болест се шири: Мајка из Илиноиса била опсједнута Линдзи Кленси, па објесила свог сина (2)

1 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Цијене нафте ће нагло пасти када побиједимо

1 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

08

32

"Фоча је центар нашег региона"

08

31

И, почело је; "Пала" је Њемачка, а ако "падне" и Француска, ЕУ се распада

08

19

Меч милијардерки на УС Опену, богатије су од Ђоковића, Федерера и Надала

08

14

Снимак скривене камере због које је Др Иги згрозио јавност

08

13

Мандић: Погодује нам временска прогноза

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима