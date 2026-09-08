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У нападу Хута на Саудијску Арабију рањено више од 70 људи

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08.09.2026 07:10

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У нападу Хута на Саудијску Арабију рањено више од 70 људи
Фото: X

У таласу напада Хута, које подржава Иран, на Саудијску Арабију рано у уторак рањене су 73 особе, саопштиле су саудијске власти.

Генерал-мајор Турки ел Малки, портпарол коалиције предвођене Саудијском Арабијом која се бори у Јемену, рекао је да су Хути гађали „цивилне и економске објекте“ у саудијским градовима Џизан, Наџран и Хамис Мушаит у Абхи.

Он је рекао да ће коалиција предвођена Саудијском Арабијом „предузети све неопходне оперативне мјере како би одвратила терористичку милицију Хута“.

Напади Хута услиједили су након што су оптужили Саудијску Арабију за напад на затвор у сјеверној јеменској провинцији Џауф.

Напади су се догодили усред вишеседмичне ескалације борби између Хута и владиних снага које подржава Саудијска Арабија у Јемену, што је уништило четворогодишње примирје у тамошњем грађанском рату.

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Тагови :

Саудијска Арабија

Хути

Напад

Јемен

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