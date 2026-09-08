Трамп: Цијене нафте ће нагло пасти када побиједимо

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 73 особе, међу којима има жена и дјеце, повријеђене су у нападима Хута на више градова у Саудијској Арабији, саопштио је портпарол коалиције предвођене Саудијском Арабијом у Јемену.
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да ће цијене нафте нагло пасти након, како је навео, побједе САД у рату против Ирана.
Претходног дана експерткиња Уједињених нација за палестинске територије Франческа Албанезе упозорила је да би уклањање рушевина у Гази могло да уништи важне доказе о „злочинима против човјечности“ и онемогући проналазак и идентификацију посмртних остатака.
Хезболах је трећи пут за недјељу дана лансирао два дрона са експлозивом на израелске војнике који су током ноћи дјеловали у области Али Тахер у јужном Либану, саопштила је израелска војска.
Поморске снаге Омана евакуисале су 16 чланова посаде са танкера „Сидр“ у саудијском власништву, након што је Иран, како се наводи, напао тај танкер, јавља Ројтерс.
Њемачка је затражила од Међународног суда правде да одбаци тужбу коју је Никарагва поднијела, тврдећи да је Берлин прекршио Конвенцију о спречавању и кажњавању злочина геноцида из 1948. године због испорука оружја Израелу.
Предсједник парламента Ирана Мохамад Багер Калибаф запријетио је да ће та земља узвратити Сједињеним Америчким Државама уколико буду напале иранску имовину.
(РТС)
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