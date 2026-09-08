Љетовање у септембру већ од 80 евра, ово су најјефтиније дестинације

Аутор:АТВ редакција
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Крај септембра и почетак октобра доносе знатно повољније аранжмане у грчким љетовалиштима, уз мање гужве и пријатније температуре. Најјефтиније опције тренутно су Олимпик Бич, Неи Пори и Полихроно.
Ко овог септембра жели да ухвати посљедње дане љета, још може да спакује кофере и проведе 10 ноћи у Грчкој за већ од 80 евра по особи.
Чак и михољско љето у првим данима октобра идеална је прилика за све који нису стигли на море током јула и августа, али и за оне којима су високе температуре, гужве и папрене цијене у шпицу сезоне одавно досадиле.
У септембру је море и даље довољно топло, дневне температуре су пријатније, плаже мирније, а ресторани и шеталишта више нису под притиском највеће љетне навале. Највећа предност је, међутим, цијена.
Капацитети за почетак и средину септембра у многим грчким љетовалиштима већ су у великој мјери попуњени, па је слободан углавном остао сам крај мјесеца, док поједини аранжмани залазе и у прве дане октобра. Управо ти термини тренутно нуде најбољу шансу за повољно љетовање.
Међу најповољнијим опцијама у понудама туристичких агенција је Олимпик Бич, гдје се аранжмани могу пронаћи већ од 80 евра за 10 ноћи и аутобуски превоз. У Неи Порију је за нијансу скупље — од 95 до 175 евра, док се цијене у Лептокарији крећу од 100 до 170 евра. За Паралију аранжмани коштају од 115 до 165 евра, а за Платамон од 105 до 165 евра.
Ко жели нешто јужније, на примјер на Касандру, такође може да пронађе занимљиве понуде. У Полихрону су цијене од 95 до 140 евра, док је у Ханиотију распон од 120 до 185 евра. Пефкохори се може пронаћи за 105 до 175 евра.
За оне који воле мирнија мјеста, Сивири нуди знатно шири распон цијена, од 115 па све до 280 евра, у зависности од смјештаја. У Неос Мармарасу цијене се крећу од 95 до 175 евра, док је за Торони потребно издвојити између 115 и 160 евра.
На листи повољнијих дестинација је и Ставрос, гдје аранжмани коштају од 130 до 175 евра, као и Аспровалта, са цијенама од 120 до 185 евра.
У понудама агенција наводи се да готово у свим вилама и апартманима туристи треба да рачунају на доплату за коришћење клима-уређаја.
Међутим, пошто су температуре у другој половини септембра знатно пријатније, многима клима-уређај неће ни бити потребан, па тако могу да уштеде додатни новац. То посебно може да буде значајно породицама које путују с дјецом, јер разлика између цијене аранжмана и укупног трошка љетовања не мора да буде мала када се саберу превоз, клима-уређај, храна и остали издаци.
Ко не жели у Грчку, септембар може да искористи и за одмор на Кипру, у Турској и Египту, гдје су цијене такође традиционално повољније него током главног дијела сезоне.
Код ових дестинација посебно је важно поредити комплетне аранжмане, јер они укључују авионски превоз, хотелски смјештај, а код Турске и Египта веома често и полупансион или услугу „све укључено“ (all inclusive).
Због тога сама цијена смјештаја није довољна за поређење са грчким апартманима, а аранжмани се крећу од 500 евра па навише по особи за седам дана одмора на тамошњем мору.
Износи су у еврима по особи за 10 дана и превоз:
(Мондо)
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