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Меч милијардерки на УС Опену, богатије су од Ђоковића, Федерера и Надала

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08.09.2026 08:19

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Меч милијардерки на УС Опену, богатије су од Ђоковића, Федерера и Надала
Фото: Tanjug / AP / Adam Hunger, Frank Franklin

Веома занимљив меч на Ју-Ес опену очекује нас у четвртфиналу ВТА турнира, у којем ће се састати Џесика Пегула и Ема Наваро. На први поглед сасвим обичан дуел треће и 24. тенисерке свијета.

С друге стране, сусрет милијардерки, које тенис играју из хобија и богатије су од Новака Ђоковића, Роџера Федерера, Рафаела Надала...

Отац Еме Наваро је познати амерички бизнисмен, банкар и инвеститор Бен Наваро, а његова вриједност имовине процјењује се на око 3,5 милијарди долара. Ипак, сама Ема Наваро је увијек истицала како јој нико ништа није поклонио, већ да је преданим радом стигла до самог свјетског тениског врха.

С друге стране, отац Џесике Пегуле је Тери Пегула, који је кроз послове у области нафте и гаса стигао до процјене богатства од око 7,7 милијарди долара. Њени родитељи су власници НФЛ тима Бафало Билс и НХЛ тима Бафало Сејбрс. Американка је истицала да се тенисом бави из љубави и да не јури новац, преноси Телеграф.

Парови четвртфинала Ју-Ес опена код дама:

Арина Сабаленка – Линда Носкова

Џесика Пегула – Ема Наваро

Мира Андрејева – Коко Гоф

Ћинвен Џенг – Елена Рибакина

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Тагови :

УС Опен

Џесика Пегула

Ема Наваро

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