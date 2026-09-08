Додик: Не заборављају се људи попут Бобана Кустурића

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик подсјетио је да је на данашњи дан рођен Бобан Кустурић и нагласио да се људи попут њега не заборављају.
"Данас би био твој рођендан, пријатељу. Недостају твоја храброст, осмијех и она сигурност да ћеш бити ту кад год је најтеже. Не заборављају се људи попут тебе, Бобане", написао је Додик на друштвеној мрежи "Икс".
Бобан Кустурић преминуо је 5. маја у 52. години.
Обављао је послове пилота у Војсци Републике Српске од 1997. године до 2005. године, након чега је рад наставио у Дирекцији за цивилну ваздушну пловидбу Републике Српске као шеф Спасилачке хеликоптерске јединице Републике Српске.
Данас би био твој рођендан, пријатељу. Недостају твоја храброст, осмијех и она сигурност да ћеш бити ту кад год је најтеже. Не заборављају се људи попут тебе, Бобане. pic.twitter.com/fvvr6ZKRRU— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2026
Послове директора Хеликоптерског сервиса Републике Српске обављао је од 2008. године до априла 2025. године, а након његове реорганизације и формирања Управе за ваздухопловство, обављао је послове начелника Управе.
Предсједник Републике Српске одликовао га је Орденом Милоша Обилића.
Руководио је бројним акцијама спасавања угроженог становништва у сњежним сметовима, поплавама и пожарима, које су захтијевале хитну евакуацију.
Јавност га памти и по готово свакодневним акцијама медицинског транспорта тешко болесних пацијената и трудница у велике клиничке центре у Бањалуци, Београду и Подгорици, чиме су спасени многи животи.
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