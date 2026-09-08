Зид стар 500 година спасао кинески град од поплава

Аутор:АТВ редакција
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Вијековима стара брана уграђена у градске зидине задржала је рјечну бујицу након што је недавно тајфун погодио Џаоан. Тековине древних кинеских инжењера поново су показале колико су биле напредне.
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