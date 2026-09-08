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Зид стар 500 година спасао кинески град од поплава

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08.09.2026 10:08

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Зид у Кини
Фото: Telegram/Sputnik Srbija

Вијековима стара брана уграђена у градске зидине задржала је рјечну бујицу након што је недавно тајфун погодио Џаоан. Тековине древних кинеских инжењера поново су показале колико су биле напредне.

(спутник србија)

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Тагови :

зидови

Бујица

Кина

Поплава

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