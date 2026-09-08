Познат узрок смрти манекенке Луције Шишић (22)

Аутор:АТВ редакција
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Манекенка Луција Шишић, која је прије двије године понела титулу Мис Аустрије, преминула је у 22. години, а сада је објављен узрок смрти.
Како преноси Стори, Луција Шишић је преминула услед срчаног застоја.
Наиме, Луција је од рођења патила од дефекта срчаног залиска и морала је да се подвргне чак седам операција током одрастања.
Вијест о њеној прераној смрти објавио је породични пријатељ, који се од ње опростио кратком, емотивном поруком.
"Отишла је наша Луција, прерано и заувијек", написао је.
Луција је рођена у Бечу, док су њени родитељи поријеклом из Посавине. Отац Иво Шишић и мајка Манда долазе из околине Брчког. Иако је рођена у Бечу, Луција је често истицала колико је поносна на своје корене.
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