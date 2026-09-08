Logo

Малољетник повријеђен при паду са тротинета прикључен на апарат за механичку вентилацију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
08.09.2026 11:34

Коментари:

0
Малољетник повријеђен при паду са тротинета прикључен на апарат за механичку вентилацију
Фото: АТВ

Малољетник који је повријеђен када је пао са електричног тротинета у Новом Граду задобио је повреду главе и хоспитализован је у Клиници за анестезију и интензивно лијечење Универзитетског клиничког центра Републике Српске.

"Пацијент је прикључен је на апарат за механичку вентилацију и све даље прогнозе су неизвјесне", речено је Срни у УКЦ-у.

УКЦ РС

Хроника

Незгода у Новом Граду: Малољетник пао са електричног тротинета, завршио у УКЦ Српске

Саобраћајна незгода догодила се синоћ у 19.50 часова, а хоспитализовани малољетник је управља тротинетом.

Мушкарац из Новог Града чији су иницијали Р.Т. који се возио са малољетником на тротинету, лакше је повријеђен

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

повријеђен малољетник

електрични тротинет

повреда

лијечење

УКЦ Републике Српске

Коментари (0)

Више из рубрике

Најновија, ударна вијест

Хроника

Још једна трагедија у БиХ: Погинуо малољетни бициклиста

1 ч

0
Полиција МУП РС Бањалука

Хроника

Ухапшен Лакташанин, осумњичен за насиље у породици: Полиција му одузела пушку, муницију и бајонете

2 ч

0
Ухапшен Бањалучанин: Одузето око пола килограма кокаина!

Хроника

Ухапшен Бањалучанин: Одузето око пола килограма кокаина!

2 ч

0
Зграда Универзитетско-клиничког центра Републике Српске.

Хроника

Незгода у Новом Граду: Малољетник пао са електричног тротинета, завршио у УКЦ Српске

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Министарство просвјете објавило резултате Јавног конкурса за откуп дјела ликовне умјетности

12

57

Ухапшен Мића Даниловић!

12

56

Нема поврата ПДВ-а на прву некретнину, Тегелтија открио разлоге

12

54

Додик: Блануша бјежи, ако не смијеш на дебату, не смијеш на мјесто предсједника

12

52

Зашто Љубиша Самарџић није сахрањен у Алеји заслужних грађана?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима