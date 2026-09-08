Малољетник повријеђен при паду са тротинета прикључен на апарат за механичку вентилацију

Аутор:АТВ редакција
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Малољетник који је повријеђен када је пао са електричног тротинета у Новом Граду задобио је повреду главе и хоспитализован је у Клиници за анестезију и интензивно лијечење Универзитетског клиничког центра Републике Српске.
"Пацијент је прикључен је на апарат за механичку вентилацију и све даље прогнозе су неизвјесне", речено је Срни у УКЦ-у.
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Незгода у Новом Граду: Малољетник пао са електричног тротинета, завршио у УКЦ Српске
Саобраћајна незгода догодила се синоћ у 19.50 часова, а хоспитализовани малољетник је управља тротинетом.
Мушкарац из Новог Града чији су иницијали Р.Т. који се возио са малољетником на тротинету, лакше је повријеђен
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