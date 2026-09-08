Несвакидашњи случај: Бака осуђена јер је на Фејсбуку вријеђала комшије!

Аутор:АТВ редакција
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Пензионерка из околине Загреба починила је два кривична дела против части и угледа. У Фејсбук групи у којој чланови објављују статусе о мјесту у којем живе, вријеђала је и омаловажавала комшију и комшиницу, пише портал Даница.хр.
Тако је за комшију написала да је "недорасло дијете које се бахати", а потом и да је "балавац који је потрчко и болесник неваспитани“. У наставку објаве написала је и: "Ако то није довољна опомена, да ко зло сеје, веће зло га дочека, онда с тим злом дефинитивно не треба имати посла, него га се клонити и заобилазити у широком луку."
За комшиницу је написала: "Драга комшинице, с обзиром на то да мислиш да новцем можеш купити све људе, можда можеш неке… Мене и мог болесног мужа као пса терала са нашег и сплеткариłа по… и даље лајеш около, а немаш образа да кажеш ономе кога се тиче."
Ту се није зауставила, већ је додала: "Иди лижи олтаре и прави се света и чини зло, а ти нас више остави на миру и ждери своја г***а."
БиХ
Нема затворских капацитета колико има пријава
Суд је закључио да је пензионерка тиме увредила комшије путем рачунарске мреже, због чега су увреде постале доступне већем броју људи.
Током суђења саслушано је двадесетак сведока који су говорили о спорним објавама, али и о нарушеним односима међу комшијама. Исказ је морао да да и администратор Фејсбук групе, који је на суду објашњавао због чега спорне објаве није обрисао.
Администратор је навео да "брише објаве које су политичке природе, објаве које су по мени сељачке, као и када неко некога вређа“. Истакао је да би обрисао и спорне објаве пензионерке Кате, али да их није видио.
"Тачно је да сам ја цензурисао непримерене садржаје у тој групи, али сада имамо скоро 13.000 чланова и око 30 објава дневно, па је могуће да ми је нешто промакло", правдао се администратор.
Пензионерка Ката проглашена је кривом и осуђена на казну од 3.000 евра. Међутим, казна је условна. Уколико поново почини исто кривично дјело, мораће да плати изречену казну, одради друштвено користан рад или би могла да заврши у затвору, упозорила је суткиња.
Комшије су од ње затражиле и по 3.000 евра накнаде за претрпљене душевне болове, али их је суд упутио да накнаду штете потраже у приватној парници.
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