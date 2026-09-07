Велики дио Загреба остао без струје

Аутор:АТВ редакција
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Велик дио Загреба остао је вечерас, 7.септембра, без струје.
Без струје је источни дио града. Читаоци јављају да су без струје Максимир, Дубрава, Дубец... Струја не нестала око 19:15 сати.
"Од Квартрића до Сесвета нема струје већ 45 минута. Нема никаквих информација ХЕП-а", каже један читалац за Индекс.
"Пола Дубраве остало без струје, нема је преко 30 минута, трамваји не возе, на ХЕП ОДС нема ни обавијести што се догодило", јавља други.
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