Бањалучани се опростили од генерала Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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На дан сахране генерала Ратка Младића, атмосфера међу Бањалучанима била је изузетно емотивна и тешка, иако се живот у граду наизглед одвијао уобичајеним током.
Велики број Бањалучана отпутовао је у Београд како би присуствовао сахрани и упутио посљедњи поздрав генералу Младићу. Они који нису били у могућности да отпутују, од генерала су се опраштали паљењем свијећа и молитвама за покој његове душе у Храму Христа Спаситеља и другим бањалучким црквама.
У Бањалуци је поводом овог догађаја отворена и књига жалости, у коју су се током дана уписивали бројни грађани и некадашњи борци, остављајући своје посљедње поруке.
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