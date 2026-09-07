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Бањалучани се опростили од генерала Ратка Младића

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07.09.2026 21:17

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Бањалучани се опростили од генерала Ратка Младића
Фото: Youtube/CNN

На дан сахране генерала Ратка Младића, атмосфера међу Бањалучанима била је изузетно емотивна и тешка, иако се живот у граду наизглед одвијао уобичајеним током.

Велики број Бањалучана отпутовао је у Београд како би присуствовао сахрани и упутио посљедњи поздрав генералу Младићу. Они који нису били у могућности да отпутују, од генерала су се опраштали паљењем свијећа и молитвама за покој његове душе у Храму Христа Спаситеља и другим бањалучким црквама.

У Бањалуци је поводом овог догађаја отворена и књига жалости, у коју су се током дана уписивали бројни грађани и некадашњи борци, остављајући своје посљедње поруке.

Опширније у видеу:

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Тагови :

Бања Лука

Ратко Младић

Ратко Младић сахрана

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