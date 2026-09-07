Славимо заштитнике брака: Ово је највећи гријех према партнеру на овај дан

Аутор:АТВ редакција
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Српска православна црква и њени вјерници 8. септембра обиљежавају Свете мученике Адријана и Наталију, супружнике чија је потресна и величанствена прича остала један од најбољих примјера брачне оданости и заједничке вјере!
Адријан и Наталија живјели су у Никомидији почетком четвртог вијека, у вријеме бруталних прогона хришћана за цара Максимијана. Били су млади супружници, а Адријан у почетку није био хришћанин, док је Наталија своју вјеру дубоко чувала у срцу.
Велики преокрет догодио се када је Адријан видио хришћане који су, упркос језивом мучењу којем су били изложени, одбијали да се одрекну Христа. Упитао их је какву награду очекују од Бога због свих патњи које подносе, а њихов одговор толико га је дотакао да је одлучио да им се моментално придружи и јавно исповиједи вјеру. Због тога је одмах бачен у тамницу.
Управо тада почиње онај дио приче због којег се Адријан и Наталија вјековима памте заједно. Када је Наталија сазнала шта се догодило њеном мужу, није га наговарала да промијени одлуку како би избјегао сурову смрт.
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Напротив, била је уз њега током читавог заточеништва, неуморно га храбрила и давала му снагу да истраје у вјери коју је прихватио. Адријан је на крају кобно страдао као мученик, а Наталија је до краја живота остала вјерна успомени на свог супруга.
Због њихове жртве, ово двоје светитеља у православној традицији важе за моћне заштитнике брака и супружничке оданости која не престаје ни када наступе страх, патња и највећа искушења.
За празник Светих Адријана и Наталије у српској народној традицији нема посебних сујеверних забрана нити строгих ритуала, али Црква поручује да је највећи гријех на овај дан показати себичност, непоштовање или окренути леђа партнеру када му је најтеже!
Вјерници се овим светитељима обраћају молитвом за мир у кући, а празник је идеална прилика да се сјетимо да праве вредности љубави подразумевају одговорност, жртву, вјерност и спремност да останемо уз своје најмилије и у најтежим животним олујама, преноси Она.рс.
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