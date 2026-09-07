Ватрогасно возило старо пола вијека и даље брани Билећу од ватрене стихије

Аутор:АТВ редакција
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Да ли сте знали како изгледа једно ватрогасно возило? Ватрогасно возило у Билећи, иако пола вијека старо, пркоси ватреној стихији.
Наш Бојан Носовић, који данима уназад са колегама извјештава о пожарима у Херцеговини, данас се нашао и у ватрогасном возилу, које је како каже старо скоро пола вијека, али много значи како ватрогасцима, тако и мјештанима, чије домове је спасило од ватре.
Подсјећамо, у билећким селима Долуша, Корита, Хоџићи и Брестице ватра данима не мирује, а пожарна линија је непрегледна.
Друштво
Тешка ноћ у Коритима: Пожар под контролом, командир похвалио репортера АТВ-а Бојана Носовића
У борби са ватром током јучерашњег дана, укључио се и наш репортер, коме се захвалио и командир билећких ватрогасаца.
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