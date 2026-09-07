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Ватрогасно возило старо пола вијека и даље брани Билећу од ватрене стихије

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07.09.2026 12:37

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Ватрогасно возило Билећа ватра пожар ватрогасци
Фото: ATV

Да ли сте знали како изгледа једно ватрогасно возило? Ватрогасно возило у Билећи, иако пола вијека старо, пркоси ватреној стихији.

Наш Бојан Носовић, који данима уназад са колегама извјештава о пожарима у Херцеговини, данас се нашао и у ватрогасном возилу, које је како каже старо скоро пола вијека, али много значи како ватрогасцима, тако и мјештанима, чије домове је спасило од ватре.

Подсјећамо, у билећким селима Долуша, Корита, Хоџићи и Брестице ватра данима не мирује, а пожарна линија је непрегледна.

Пожар Корита Бојан Носовић

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У борби са ватром током јучерашњег дана, укључио се и наш репортер, коме се захвалио и командир билећких ватрогасаца.

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Тагови :

Билећа

пожар

ватра

Ватрогасци

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