Шобот о посјети генералу Младићу: Такви пацијенти не могу се лијечити у притворској јединици

Аутор:Марија Милановић
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Никола Шобот в.д. директора УКЦ-а Републике Српске, говорио је о посјети генералу Ратку Младићу током 2024. године и детаљима разговора са генералом. О чему су разговарали, у каквом стању су затекли генерала, говорио је за АТВ Специјал.
„Генерала смо посјетили 2024. године и морам рећи да је и тада стање било веома тешко. Оно што исто тако морам рећи да сам био дио стручног тима, који је имао прилику да сагледа медицинску документацију и не превише услова да се бави самим прегледом генерала. И смо у датом моменту радили оно што смо могли да кроз један преглед, који можете спровести у притворској јединици у таквим условима. Генерал Младић је био један човјек, који је тада имао прележан мождани удар, ослабљено срце, те са читавим низом дијагноза, био озбиљно болестан и у озбиљним животним годинама“, рекао је за АТВ Специјал в.д. директора УКЦ-а Републике Српске, др Никола Шобот.
Како даље наводи Шобот, стручни тим је формирао љекарско мишљење о здравственом стању генерала Ратка Младића те га доставио Хашком механизму, те наглашава са стручног аспекта да је генералово стање у поменутом тренутку било веома нарушено.
„Ми смо тада наводили да ти услови нису за таквог пацијента и не поставља се питање самог лијечења генерала, него услова његовог боравка. Такви пацијенти су требали имати здравствену заштиту доступну 24 сата на њиховом матерњем језику, како би им се пружила што боља и адекватнија здравствена помоћ и адекватно лијечење“, поручује Шобот.
Током протеклих пар мјесеци породица генерала Ратка Младића у неколико наврата је упозоравала на лоше стање као и лијечење генерала. Такође, тражили су и пуштање генерала из Хашког трибунала ради лијечења у Србији, а што је било и одбијено од стране Хага.
„Ко иоле има додира са медицином, а и они који немају, по говору генерала може се примјетити да се ту ради о поремећају говора, као посљедица можданог удара. Генерал је био свјестан свог здравственог стања и указивао на све оно што му је био проблем током боравка у притворској јединици“, како наводи Шобот.
Шобот је нагласио да генерал Младић није имао коме да се пожали те је зависио о помоћи онога ко је био са њим у ћелији.
„Ви зависите од милости некога ко је са вама у ћелији. Да ли ће одреаговати, да ли ће некога зовнути, чувара или разумјети и све су то оне ствари на које смо ми указивали. Врло је тешко када вам неко да медицинску документацију, ви се морате базирати на то јер немате могућност да урадите преглед. И онда, тај дио стручни смо се ослањали на ту медицинску документацију, коју ми нисмо имали начин да провјеримо. Оно што смо могли да провјерим је кроз разговор са генералом. Његова највећа замјерка је и била управо то што нема ко да му помогне, да га разумије јер је имао отежан говор па и да је са неким од наших љекара, тешко би му било одржати конверзацију и изразити своје потребе“, говори Шобот.
Шобот је казао да је био спреман поново посјетити генерала Ратка Младића, међутим могућности није било.
„Ми смо имали стручан разговор о здрављу генерала, сусретљиви су били у смислу достављања медицинске документације. Оно што је био проблем јесте што нисмо могли обавити преглед јер нисмо могли донијети своју опрему нити да нам се достави неопходна, рецимо неки ултразвук или било шта да урадимо додатне дијагностичке процедуре приликом посјете генералу. Тако да с аспекта достављања те медицинске документације, да ли је било још, не знам, ми смо добили одређени дио медицинске документације коју смо могли видјети, разговарати са њим, али за даље претраге није било могућности“, говори Шобот.
Када је ријеч о упитном лијечењу генерала Младића, Шобот је поручио да је било потребно пребацити га у болничко лијечење јер се такви пацијенти се не могу лијечити у притворској јединици.
Током посјете генералу, Шобот је казао да је генерал био свјестан, примјећивали су се проблеми с говором, моториком, замарао се и ради се о дуготрајном разговору од неколико сати.
„Трајао је разговор, био је дуг и садржајан, неколико часова и дотакли смо се свих тема, његовог животног пута, породице и свега што је чинио, а доминантно његовог здравственог стања“, рекао је Шобот.
Он је подсјетио да није имао увид о генераловом стању у протеклих шест мјесеци до годину дана те говори да неадекватно лијечење може угрозити пацијента.
„Мени су поставили питање везано за фентанил. Кажем сигурно колеге које су имале прилику да прегледају документацију, дочекали тијело генерала Младића, имају више информација и не видим никакав разлог да сумњам у њихову стручност“, закључио је Шобот.
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