Пожар направио озбиљну хаварију на електромрежи у билећким селима

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Ватрена стихија која данима хара билећким селима сада је направила и озбиљну хаварију на електро мрежи. У пожаром захваћеним подручјима изгорјели су стубови и уништени дијелови дистрибутивне мреже, а поједина домаћинства остала су без електричне енергије.
Без струје ду була селима Корита, Хоџићи, Брестице и Долуше.
„Екипе су од јутрос на терену. Раде на санацији далековода на том подручју, тренутно сва села осим Доњих Хоџића имају струју. Екипе су ангажоване на заштити и гашењу пожара око енергетских водова“ рекао је за АТВ Милутин Мастиловић извршни директор за теренске операције у Електрохерцеговини.
Најкритичније је у Доњим Хоџићима, гдје је ватра потпуно прогутала чак 15 стубова и трајно уништила нисконапонску мрежу. Пожар на овом подручју и даље је активан, због чега екипе Електро Херцеговине још не могу почети санацију.
„Трајно је уништена нисконапонска мрежа у Доњим Хоџићима. Пожар на том подручју је још увијек активан, наше екипе ће чим се створе услови да замијене стубове. Тамо је око десет домаћинстава без струје“ рекао је Мастиловић.
Мастиловић додаје да је ватрена стихија направила проблеме и у Невесињу.
„ДВ 10 kV Раст, дионица Губерас Дуги До, усљед пожара изгорјело је 5 стубова. Ватра је још увијек активна, те тренутно није могуће приступити санацији.Такође, дионица захваћена пожаром је неприступачна за возила, па стубове морамо носити до мјеста замјене. Два потрошача су без напона“ каже Мастиловић.
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