Откривено шта су Кушнер и Виткоф понудили Зеленском и све је сада пат позиција

Аутор:АТВ редакција
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Специјални амерички изасланици Стив Виткоф и Џаред Кушнер представили су током састанка са украјинском страном у Кијеву у недјељу ажуриране верзије претходних америчких мировних предлога, пренио је Фајненшел тајмс позивајући се на своје изворе.
Према њиховим тврдњама, главно неслагање је и даље питање територије.
Како преноси ФТ, у ревидираним предлозима ажуриране су промјенљиве околности, а амерички изасланици нису понудили много нових идеја, већ су покушали да оживе претходне предлоге и смање разлике у ставовима Кијева и Москве.
Кључно неслагање и даље је територија Донбаса, на коју Русија полаже право и контролише око 75 одсто територије, али и за коју је украјински председник Володимир Зеленски више пута рекао да неће бити уступљена Русији, као ни било која друга украјинска територија коју контролишу руске трупе.
Током састанка, обе стране сложиле су се да је мало вјероватно да ће се рат завршити прије зиме, а амерички изасланици говорили су о начинима на које може да се помогне Украјини током предстојеће зиме.
Кушнер и Виткоф су Зеленском поручили да вјерују да може да се постигне одређени напредак прије зиме, преноси Танјуг.
Зеленски је након састанка рекао да је тема састанка било питање територија, али и нагласио да то треба да се ријеши "на нивоу лидера".
Кушнер је рекао да се Сједињене Америчке Државе надају обнављању преговора између Русије, Украјине и САД, који су застали од почетка рата у Ирану у фебруару ове године.
Кушнер и Виткоф су у суботу разговарали са руским предсједником Владимиром Путином и његовим тимом у Москви, након чега су у недјељу отпутовали у Кијев на састанак са Зеленским и његовим тимом.
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