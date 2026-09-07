Урушио се спрат зграде у центру Рима, људе извлчили из рушевина

Аутор:АТВ редакција
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Четири особе спашене су након што се спрат у пословној згради у центру Рима урушио, саопштиле су данас надлежне службе.
Због несреће, цијела зграда, у улици Кола ди Ријенцо, је затворена, преноси агенција АднКронос.
Директорка ватрогасне службе Беатрис Танци рекла је да је до несреће дошло када се дјелимично урушио плафон између приземља и првог спрата, да су спашене четири особе, али да специјализовани тимови са псима и тимови специјализовани за претраживање испод рушевина, још претражују терен.
Она је рекла да су радови на реновирању Хотела деи Цонзоли у току у згради изнад трговине, као и да не може да искључити да је "нагомилани материјал" на градилишту "преоптеретио подове", преноси Танјуг.
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