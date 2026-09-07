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Урушио се спрат зграде у центру Рима, људе извлчили из рушевина

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07.09.2026 15:31

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

Четири особе спашене су након што се спрат у пословној згради у центру Рима урушио, саопштиле су данас надлежне службе.

Због несреће, цијела зграда, у улици Кола ди Ријенцо, је затворена, преноси агенција АднКронос.

Директорка ватрогасне службе Беатрис Танци рекла је да је до несреће дошло када се дјелимично урушио плафон између приземља и првог спрата, да су спашене четири особе, али да специјализовани тимови са псима и тимови специјализовани за претраживање испод рушевина, још претражују терен.

Она је рекла да су радови на реновирању Хотела деи Цонзоли у току у згради изнад трговине, као и да не може да искључити да је "нагомилани материјал" на градилишту "преоптеретио подове", преноси Танјуг.

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Тагови :

Рим

срушена зграда

зграда

Италија

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