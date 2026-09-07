Шкрбић: Генерал Младић заслужује вјечно сјећање

Аутор:АТВ редакција
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Генерал-потпуковник Петар Шкрбић истакао је данас у опроштајном говору на сахрани генерала Ратка Младића да је некадашњи командант Војске Републике Српске заслужио вјечно сјећање на херојство од народа у чију је одбрану стао када је био угрожен.
"Ако је ишта заслужио од народности народа, у које је бескрајно вјеровао, онда је то вјечно сјећање на херојство, са посебним поштовањем", истакао је Шкрбић, генералов саборац.
Он је подсјетио на ријечи генерала Младића да народ заслужује одбрану онда када му је угрожена гола егзистенција.
Шкрбић је у опроштајном говору генералу Младићу на Топчидерском гробљу у Београд подсјетио да је генерал Младић био врсни оперативац и стратешки мислилац.
"Био је разапет и развучен до бескраја између онога што жели и онога што може - у Божијој промисли и благодети да не жели и да не учини никоме зло грубом употребом силе као одбране и средства одвраћања", рекао је Шкрбић.
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Подсјетио је и на затирање поштовања према генералу Младићу које је, како је навео, почело за вријеме његовог живота понижавањем, убијањем и малтретирањем.
"Почело је приказивањем изнемоглог лица поштованог лика ради изругивања, довођења до осјећаја сажаљења индивидуе, а у ствари до осрамоћења државе коју је преминули више пута упозоравао да ће бити напaднута од НАТО пакта", рекао је Шкрбић.
Он је истакао да је данас генерал Ратко Младић симболично оживио. "Свако има своју звијезду која непрекидно сија, говорио је Ратко. Онај коме се живот угаси, звијезда сија ако је то у животу заслужио", истакао је Шкрбић.
Он је навео да су Срби жртва процеса уништавања, али да њихова звијезда још сија.
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Генерала Младића, на Топчидерском гробљу, испраћају на вјечни починак, уз највише војне почасти, породица и велики број грађана.
Генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.
(СРНА)
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