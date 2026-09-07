Почео испраћај на вјечни починак генерала Младића

Аутор:АТВ редакција
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На Топчидерском гробљу у Београду почео је испраћај на вјечни починак генерала Ратка Младића, у присуству породице, званичника Републике Српске и Србије, те хиљада грађана.
Почасна чета је поставила ковчег са тијелом на лафет, којим ће потом бити превезен до породичне гробнице, гдје ће генерал Младић бити сахрањен поред кћерке Ане.
Ковчег прекривен заставама Републике Српске и Србије је пренесен до лафета уз звук војне трубе.
Поворка се до породичне гробнице креће уз звуке посмртног марша, а син генерала Дарко носи очев мач.
Над гробним мјестом биће служено опијело, а потом ће опроштајне говоре одржати генералов саборац генерал-потпуковник Петар Шкрбић, син Дарко и унука Анастасија.
У завршном дијелу церемоније предвиђени су одавање почасти, почасни поздрав и почасна паљба.
Претходно је у Цркви Светог Трифуна на Топчидерском гробљу одржано мало опијело, а потом је ковчег на лафету превезен до породичне гробнице, гдје ће генерал Младић бити сахрањен поред кћерке Ане.
Генерал Младић преминуо је у притворској болници у Хагу 27. августа, након што је хашки Механизам више пута одбио захтјеве да буде пуштен ради лијечења у Србији.
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