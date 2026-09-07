Непрегледне колоне људи: Хиљаде грађана на сахрани генералу Младићу

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Погребна поворка са ковчегом генерала Ратка Младића кренула је из Цркве Светог Луке у Београду ка Топчидерском гробљу, гдје ће некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске бити сахрањен.
Непрегледне колоне људи крећу се према гробљу како би присуствовали сахрани генерала Младића.
Неки од грађана у погребној поворци носе српске тробојке, заставе Републике Српске и транспаренте на којима пише "Јунак нације".
Развијена је велика српска тробојка иза које ће кренути колона возила.
Званичници Републике Српске и Србије, политичари из региона као и на хиљаде људи одали су почаст генералу Младићу у Цркви Светог Луке на Видиковцу.
Након доласка погребне колоне на гробље, ковчег са генераловим тијелом биће постављен на одру у Цркви Светог Трифуна, гдје ће бити служено кратко опијело.
Ковчег ће потом бити постављен на лафет и у погребној поворци превезен до породичне гробнице, гдје ће бити сахрањен поред кћерке Ане.
У завршном дијелу церемоније предвиђено је одавање почасти, почасни поздрав и почасна паљба, а потом ће ковчег бити спуштен у гроб.
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