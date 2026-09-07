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Непрегледне колоне људи: Хиљаде грађана на сахрани генералу Младићу

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07.09.2026 13:42

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Непрегледне колоне људи: Хиљаде грађана на сахрани генералу Младићу
Фото: Tanjug / AP / OLIVER BUNIĆ

Погребна поворка са ковчегом генерала Ратка Младића кренула је из Цркве Светог Луке у Београду ка Топчидерском гробљу, гдје ће некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске бити сахрањен.

Хиљаде грађана на сахрани генералу Младићу

Непрегледне колоне људи крећу се према гробљу како би присуствовали сахрани генерала Младића.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Srna

Неки од грађана у погребној поворци носе српске тробојке, заставе Републике Српске и транспаренте на којима пише "Јунак нације".

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
ATV

Развијена је велика српска тробојка иза које ће кренути колона возила.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Таnjug/AP/Oliver Bunić

Званичници Републике Српске и Србије, политичари из региона као и на хиљаде људи одали су почаст генералу Младићу у Цркви Светог Луке на Видиковцу.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Таnjug/AP/Oliver Bunić

Након доласка погребне колоне на гробље, ковчег са генераловим тијелом биће постављен на одру у Цркви Светог Трифуна, гдје ће бити служено кратко опијело.

Сахрана генерала Ратка Младића
Сахрана генерала Ратка Младића
Таnjug/AP/Oliver Bunić

Ковчег ће потом бити постављен на лафет и у погребној поворци превезен до породичне гробнице, гдје ће бити сахрањен поред кћерке Ане.

Сахрана генерала Ратка Младића

У завршном дијелу церемоније предвиђено је одавање почасти, почасни поздрав и почасна паљба, а потом ће ковчег бити спуштен у гроб.

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Тагови :

Ратко Младић

Сахрана Ратка Младића

Београд

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