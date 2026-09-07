Антисрпска хистерија: Новинарка АТВ-а избачена из Вибер групе након укључења из Београда

Аутор:АТВ редакција
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Антисрпска хистерија која долази из Сарајева након смрти генерала Ратка Младића попримила је нови облик.
Наиме, прво је БХ Телеком угасио сигнал нашој медијској кући, а онда се наставило и са нашом новинарком Бранком Дакић.
Чини се да је неком засметало извјештавања АТВ-а и Бранке Дакић, па је тако након неколико укључења из Београда са опроштаја генералу Младићу, уклоњена из Вибер групе "Бањалука-Сарајево превоз".
"Само радимо свој посао. Извјештавамо са овога као са свих других догађаја, крајње професионално. Нисмо изненађени када тако нешто засмета некој политичкој организацији, али када то засмета једној вибер заједници која се бави превозом људи, онда не можемо, а да то не примјетимо и запитамо се ко и шта стоји иза те групе", каже новинарка АТВ-а Бранка Дакић.
Подсјећамо, генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу, а биће сахрањен данас на Топчидерском гробљу.
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