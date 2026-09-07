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Антисрпска хистерија: Новинарка АТВ-а избачена из Вибер групе након укључења из Београда

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07.09.2026 12:47

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Сахрана генерала Ратка Младића
Фото: Таnjug/AP/Oliver Bunić

Антисрпска хистерија која долази из Сарајева након смрти генерала Ратка Младића попримила је нови облик.

Наиме, прво је БХ Телеком угасио сигнал нашој медијској кући, а онда се наставило и са нашом новинарком Бранком Дакић.

Чини се да је неком засметало извјештавања АТВ-а и Бранке Дакић, па је тако након неколико укључења из Београда са опроштаја генералу Младићу, уклоњена из Вибер групе "Бањалука-Сарајево превоз".

Вибер група
Вибер група
ATV

"Само радимо свој посао. Извјештавамо са овога као са свих других догађаја, крајње професионално. Нисмо изненађени када тако нешто засмета некој политичкој организацији, али када то засмета једној вибер заједници која се бави превозом људи, онда не можемо, а да то не примјетимо и запитамо се ко и шта стоји иза те групе", каже новинарка АТВ-а Бранка Дакић.

Подсјећамо, генерал Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу, а биће сахрањен данас на Топчидерском гробљу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Сарајево

Ратко Младић

Бранка Дакић

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