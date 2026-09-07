Превозници најавили регионалне протесте на граничним прелазима према ЕУ од 14. септембра

Аутор:АТВ редакција
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Пленум Конзорцијума Логистика БиХ у координацији са репрезентативним удружењима друмских превозника из Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније, најавио је почетак заједничких регионалних протеста транспортног сектора од 14. септембра на граничним прелазима према државама чланицама Европске уније.
Како је саопштено, протести ће бити организовани због изостанка конкретног и одрживог рјешења за проблем ограниченог боравка професионалних возача из земаља западног Балкана у Шенгенском простору. Истичу да се возачи и даље суочавају с привођењима, депортацијама, забранама уласка и другим посљедицама примјене постојећих правила, што негативно утиче на пословање транспортних компанија и ланце снабдијевања, преноси РТРС.
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