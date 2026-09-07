Logo

Превозници најавили регионалне протесте на граничним прелазима према ЕУ од 14. септембра

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
07.09.2026 09:34

Коментари:

0
Камиони на граници
Фото: АТВ

Пленум Конзорцијума Логистика БиХ у координацији са репрезентативним удружењима друмских превозника из Србије, Црне Горе и Сјеверне Македоније, најавио је почетак заједничких регионалних протеста транспортног сектора од 14. септембра на граничним прелазима према државама чланицама Европске уније.

Како је саопштено, протести ће бити организовани због изостанка конкретног и одрживог рјешења за проблем ограниченог боравка професионалних возача из земаља западног Балкана у Шенгенском простору. Истичу да се возачи и даље суочавају с привођењима, депортацијама, забранама уласка и другим посљедицама примјене постојећих правила, што негативно утиче на пословање транспортних компанија и ланце снабдијевања, преноси РТРС.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Конзорцијума Логистика БиХ

Коментари (0)

Више из рубрике

Мустафа Церић заборавио да је сахранио ратног злочинца

БиХ

Мустафа Церић заборавио да је сахранио ратног злочинца

13 ч

2
Чекић, судница

БиХ

Сутра генерални штрајк у свим судовима и Тужилаштву

1 д

0
пожар ватра ватрогасци гори гашење ватрена стихија

БиХ

Пожар код Купреса шири се према Томиславграду и Рами

1 д

0
Организатор хајке на Србе је потомак терористе који слави Ханџар дивизију

БиХ

Организатор хајке на Србе је потомак терористе који слави Ханџар дивизију

2 д

5

  • Најновије

  • Најчитаније

11

16

"БХ Телеком" укинуо сигнал АТВ-а и РТРС-а због сахране генерала Ратка Младића

11

10

Почаст генералу Младићу одали представници Владе Србије и представници политичких странака

11

08

Орбан: Припремите се. Ово је тек почетак!

11

03

Број жртава клизишта у Непалу порастао на 1.355

10

54

Због вулканског пепела затворено седам аеродрома

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима