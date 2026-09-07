Тривић за АТВ: Сахрана генерала Младића ујединила српски народ

Аутор:АТВ редакција
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Мирко Тривић потпредсједник Организације старјешина Војске Републике Српске говорио је за АТВ Специјал о животу генерала Ратка Младића.
„Данашњи дан је опроштај од легенде, громаде, војсковође, који је стајао у ред са нашим највећим српским војсковођама, војводама итд. А лично, са старјешинама, које су биле под његовом командом и извршавале његова наређења и извјештавале о задацима је догађај који се одиграва на начин на који је генерал Младић заслужио, а то је да му се одаје почаст на овакав начин и да се испраћа у вјечни живот у гробницу поред своје вољене кћерке и тиме се показује да нисмо дошли у фазу да нисмо дошли до фазе гдје се морамо сагнути како ко хоће и ставља нам чизму за врат“, рекао је Мирко Тривић потпредсједник Организације старјешина Војске Републике Српске.
Данас је српски народ у позицији гдје уздигнуте главе може говорити о борби за очување својих огњишта на просторима не само Републике Српске већ и Србије, како наводи Тривић.
„Овим се показује да и Србија као наша матица има снагу да се одупре и да одговори притисцима, који се испољавају од стране појединих бирократа из Брисела па и међу њима оних, који су доскора, били у истој држави, који су носили пионирску мараму у бившој Југославији и сада држе лекције Србији, која их је ослобађала“, рекао је Тривић.
Тривић се присјетио времена када је службовао у касарни у Словенији, која је носила назив „Милован Шарановић“, а под чијом командом је Постојна ослобођена те посјела територију, коју је посједовала Италија до Другог свјетског рата. Како наводи даље Тривић, данашња сахрана је доказ да српски народ још увијек зна да брани и чува своје јунаке.
„Порука која треба да иде у наш народ јесте та да останемо јединствени и да никада нећемо признати и пристати на то да будемо слуге било коме на овим просторима, на својим огњиштима“, говори Тривић.
Генерал Ратко Младић је био командант, који је прије свега био јунак, односно да никада није командовао напријед већ је увијек био у првим редовима када је требало дејствовати јер како наводи Тривић, само таквим примјером је било могуће водити рат и ослободити територију.
„Позиције и линије, које су Армија РБиХ посијале већ 1992. године, одмах након признања РБиХ и прије формирања Војске Републике Српске су биле веома неповољне за наш народ. Ја бих подсјетио да је територија, коју је управо након 1995. године и ослобађања простора енклаве Сребренице, 1992. година је била погубна за народ у Подрињу и били су негдје до марта 1993. у позицији да немају везе општина са општином и село са селом јер су на наше највеће вјерске празнике нападани и убијани гдје је народ натјеран у Србију и на Дрину“, рекао је Тривић.
Гледајући и слушајући изјаве српског народа током протеклих дана, Тривић каже да, као што је својом појавом у јединицама Војске Републике Српске, генерал Младић дизао морал, тако да је и данашњи догађај завршни печат изградње моралне снаге српског народа.
„Вјерујем да неће поклекнути институције ни Републике Српске ни Србије нити прихватити уцјењивачке услове, које нам постављају да бисмо добили коцку шећер или шарену лажу. Ово говори да је сахрана генерала Младића ујединила српски народ и то јединство ће бити још веће и јаче“, поручује Тривић.
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