Камионџија из БиХ слетио у јарак: Аустријски ватрогасци хватали пилиће по путу

Аутор:АТВ редакција
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Камион са 1.400 пилића, за чијим воланом је био држављанин Босне и Херцеговине, слетио је у ноћи са сриједе на четвртак, у јарак на аустријском путу Б154, при чему се преврнула приколица у којој се налазило 700 пилића.
Како преносе медији, 29-годишњи држављанин БиХ, настањен у округу Браунау, кретао се ноћас путем Б154, од Мондзештрасе према Штрасвалхену. Негдје око 2.45 ујутру, у близини мјеста Цел ам Мос, камион је скренуо са пута удесно, из још увијек непознатих разлога.
Приколица је почела да се окреће, преврће и зауставила се попријечивши пут. Камион је био натоварен живим пилићима. Ватрогасне службе Цел ам Мос и Хаслау су реаговале на лице мјеста.
Србија
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"Камион са приколицом која је превозила 1.400 живих пилића скренуо је са пута удесно, што је довело до превртања дијела приколице у којем је било око 700 пилића", саопштио је командант станице Штефан Бухнер.
Ватрогасне службе Гугенберг и Феклабрук су такође позване у помоћ. Док је ватрогасна служба Гугенберг помогла у обезбјеђивању приколице и спасавању пилића, ватрогасна служба Феклабрук стигла је са камионом са дизалицом како би извукла приколицу.
Организован је додатни камион за превоз спашених животиња.
Више од 60 ватрогасаца било је на лицу мјеста до раних јутарњих сати, пишу Независне новине.
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