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Олуја снимљена из свемира иде ка Европи: Пријете таласи од 10 метара

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22.10.2026 19:54

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Сателитски снимак приказује снажан циклон изнад Атлантског океана, западно од Европе. Велики спирални облачни систем захвата подручје око Британских острва и западне Европе, док су облаци видљиви и изнад централног дијела континента. Жутим линијама означене су границе држава, а плавом ознаком истакнута је једна локација на мапи.
Фото: sat24.com

Метеоролошке службе широм Европе издале су црвена и наранџаста упозорења због снажног атлантског циклона који би дијеловима континента могао донијети олујне вјетрове, обилне падавине и високе таласе.

Према најавама, удари вјетра могли би достићи 160 километара на час, док се на мору очекују таласи виши од 10 метара.

Олујни систем све више јача

Циклон се формирао над Атлантским океаном и, према метеоролошким прогнозама наведеним у изворном извјештају, брзо добија на снази. Његово кретање видљиво је и на сателитским снимцима.

Међу првим подручјима која би могла бити на удару су Велика Британија, Ирска и сјеверозападни и западни дијелови Француске. Очекују се снажни удари вјетра и обилне падавине.

Према прогнозама, центар циклона могао би захватити Бретању, након чега би се систем преко Ламанша кретао према сјевероистоку. Очекује се и веома низак ваздушни притисак у центру циклона, што је једна од карактеристика снажних олујних система.

Вјетар до 160 километара на час и таласи виши од 10 метара

Према најавама из извјештаја, удари вјетра могли би достизати око 120 километара на час, док би у приобалним подручјима могли достићи и 160 километара на час. На мору се очекују таласи виши од 10 метара.

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У приобалним регионима и планинским подручјима снажан вјетар могао би изазвати обарање стабала, оштећења кровова и инфраструктуре. Обилне падавине повећавају и ризик од поплава и бујичних токова.

Међу градовима који би могли осјетити посљедице невремена наводе се Париз и Лондон.

Могући поремећаји у саобраћају

Снажан вјетар и лоши временски услови могли би да утичу на авио-саобраћај, трајектне линије и жељезнички превоз. У најугроженијим подручјима могући су прекиди и значајна кашњења.

Према истом извјештају, током викенда очекује се долазак још једног снажног циклона са сјевера Атлантика, који би могао захватити Британска острва и донијети ново погоршање времена.

Грађанима у подручјима за која су издата упозорења савјетује се да прате званична обавјештења националних метеоролошких служби. Наведене брзине вјетра и висине таласа представљају прогнозе из пренесеног извјештаја, а стварни интензитет и путања олује зависе од даљег развоја временске ситуације, преноси Телеграф.рс.

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Тагови :

Олуја

Атлантски циклон

Поплаве

Оркански вјетар

Поплаве у Европи

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