Аутор:АТВ редакција
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Метеоролошке службе широм Европе издале су црвена и наранџаста упозорења због снажног атлантског циклона који би дијеловима континента могао донијети олујне вјетрове, обилне падавине и високе таласе.
Према најавама, удари вјетра могли би достићи 160 километара на час, док се на мору очекују таласи виши од 10 метара.
Циклон се формирао над Атлантским океаном и, према метеоролошким прогнозама наведеним у изворном извјештају, брзо добија на снази. Његово кретање видљиво је и на сателитским снимцима.
Међу првим подручјима која би могла бити на удару су Велика Британија, Ирска и сјеверозападни и западни дијелови Француске. Очекују се снажни удари вјетра и обилне падавине.
Према прогнозама, центар циклона могао би захватити Бретању, након чега би се систем преко Ламанша кретао према сјевероистоку. Очекује се и веома низак ваздушни притисак у центру циклона, што је једна од карактеристика снажних олујних система.
Према најавама из извјештаја, удари вјетра могли би достизати око 120 километара на час, док би у приобалним подручјима могли достићи и 160 километара на час. На мору се очекују таласи виши од 10 метара.
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У приобалним регионима и планинским подручјима снажан вјетар могао би изазвати обарање стабала, оштећења кровова и инфраструктуре. Обилне падавине повећавају и ризик од поплава и бујичних токова.
Међу градовима који би могли осјетити посљедице невремена наводе се Париз и Лондон.
Снажан вјетар и лоши временски услови могли би да утичу на авио-саобраћај, трајектне линије и жељезнички превоз. У најугроженијим подручјима могући су прекиди и значајна кашњења.
Према истом извјештају, током викенда очекује се долазак још једног снажног циклона са сјевера Атлантика, који би могао захватити Британска острва и донијети ново погоршање времена.
Грађанима у подручјима за која су издата упозорења савјетује се да прате званична обавјештења националних метеоролошких служби. Наведене брзине вјетра и висине таласа представљају прогнозе из пренесеног извјештаја, а стварни интензитет и путања олује зависе од даљег развоја временске ситуације, преноси Телеграф.рс.
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