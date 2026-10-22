Аутор:АТВ редакција
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Око 60 људи добило је медицинску помоћ након инцидента који је укључивао цурење из хемијског резервоара у граду Толеду, у држави Охајо, објавио је "Еј-Би-Си њуз", позивајући се на неименоване званичнике.
Власти Толеда издале су наредбу о задржавању у кући због цурења опасног материјала.
Компанија "Ем-Си тенк транпортс" идентификовала је материјал као индустријску хемикалију глицидил метакрилат.
Ослобођена хемикалија може изиритирати кожу и изазвати пецкање очију, носа и уста. Главобоља, вртоглавица, умор, мучнина и повраћање указују на прекомјерно излагање тој супстанци, преноси Срна.
Србија
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