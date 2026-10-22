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Процуриле опасне хемикалије: 60 људи добило медицинску помоћ

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22.10.2026 16:59

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Хитна помоћ
Фото: Mikhail Nilov / Pexels

Око 60 људи добило је медицинску помоћ након инцидента који је укључивао цурење из хемијског резервоара у граду Толеду, у држави Охајо, објавио је "Еј-Би-Си њуз", позивајући се на неименоване званичнике.

Власти Толеда издале су наредбу о задржавању у кући због цурења опасног материјала.

Компанија "Ем-Си тенк транпортс" идентификовала је материјал као индустријску хемикалију глицидил метакрилат.

Ослобођена хемикалија може изиритирати кожу и изазвати пецкање очију, носа и уста. Главобоља, вртоглавица, умор, мучнина и повраћање указују на прекомјерно излагање тој супстанци, преноси Срна.

Полиција Србија

Србија

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Тагови :

Хемикалије

Опасност

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Америка

инцидент

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