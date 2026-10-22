Аутор:АТВ редакција
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Старија жена пронађена је данас без свијести у кући на територији општине Палилула.
На лице мјеста убрзо је стигла екипа Хитне помоћи, која је жени указала прву помоћ и хитно је збринула.
Према првим информацијама, на њеном тијелу уочене су бројне модрице и подливи. Сумња се да је жену неко претукао, а потом је оставио без свијести у објекту.
Полицијске патроле одмах су изашле на терен, а увиђај је у току. О случају је обавијештено надлежно тужилаштво, док полиција ради на утврђивању свих околности догађаја и проналаску осумњиченог, преноси Телеграф.рс.
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