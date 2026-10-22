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Језив призор у Палилули: Жена пронађена без свијести, тијело пуно модрица

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22.10.2026 16:30

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Старија жена пронађена је данас без свијести у кући на територији општине Палилула.

На лице мјеста убрзо је стигла екипа Хитне помоћи, која је жени указала прву помоћ и хитно је збринула.

Према првим информацијама, на њеном тијелу уочене су бројне модрице и подливи. Сумња се да је жену неко претукао, а потом је оставио без свијести у објекту.

Полицијске патроле одмах су изашле на терен, а увиђај је у току. О случају је обавијештено надлежно тужилаштво, док полиција ради на утврђивању свих околности догађаја и проналаску осумњиченог, преноси Телеграф.рс.

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Подијели:

Тагови :

Напад на жену

Породично и физичко насиље

истрага

Црна хроника

Србија

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