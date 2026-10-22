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Венс: Споразума нема због неслагања Москве и Кијева око одређених питања

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22.10.2026 16:54

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Потпредсједник САД-а Џејмс Дејвид Венс држи говор.
Фото: Tanjug/AP/Jonathan Ernst

Постизање мировног споразума о украјинском сукобу компликовано је због неслагања Москве и Кијева око одређених тачака преговора, рекао је потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс.

"Разлог зашто нисмо постигли мировни споразум је тај што су се једноставно превише разишли око неких детаља тих преговора", рекао је Венс новинарима.

Венс није прецизирао разлоге неслагања, али је напоменуо да су се двије земље сагласиле да сједну за преговарачки сто.

Венс је навео да је амерички специјални изасланик Стивен Виткоф оптимистичан у погледу својих недавних разговора са руским и украјинским представницима.

Руски предсједник Владимир Путин обавијестио је јуче Виткофа о спремности Русије да настави трилатералне преговоре о Украјини у новембру.

Помоћник Кремља Јуриј Ушаков рекао је да би нови круг трилатералних преговора о проналажењу рјешења за украјинску кризу могао бити одржан у Абу Дабију сљедећег мјесеца, преноси Срна.

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Тагови :

Џеј Ди Венс

мировни преговори

Сједињене Америчке Државе

Русија

Украјина

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