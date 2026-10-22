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Букнуо пожар у склопу Специјалне болнице, има мртвих!

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22.10.2026 17:41

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Ватрогасци, Србија
Фото: MUP Republike Srbije

Једна особа страдала је данас у пожару који је избио у објекту у склопу Специјалне болнице за рехабилитацију "Русанда" у Меленцима код Зрењанина, речено је Тан‌југу у ПУ Зрењанин.

Пожар је избио јутрос око четири сата у објекту који је у приватном власништву.

У гашењу пожара учествовало је 13 ватрогасаца са шест ватрогасних возила, као и чланови Добровољног ватрогасног друштва из Меленаца.

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Узрок пожара за сада није познат.

(Телеграф)

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Тагови :

пожар

Србија

трагедија

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