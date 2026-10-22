Букнуо пожар у склопу Специјалне болнице, има мртвих!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Једна особа страдала је данас у пожару који је избио у објекту у склопу Специјалне болнице за рехабилитацију "Русанда" у Меленцима код Зрењанина, речено је Танјугу у ПУ Зрењанин.
Пожар је избио јутрос око четири сата у објекту који је у приватном власништву.
У гашењу пожара учествовало је 13 ватрогасаца са шест ватрогасних возила, као и чланови Добровољног ватрогасног друштва из Меленаца.
Регион
Без посла остаје 150 радника: Компанија која је купила Ледо затвара фабрику
Узрок пожара за сада није познат.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
1 ч0
Србија
5 ч0
Србија
21 ч0
Србија
21 ч0
Најновије
Најчитаније
17
59
17
55
17
47
17
41
17
34
Тренутно на програму