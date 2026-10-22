АМС издао упозорење возачима: Опрез!

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Ауто-мото савез Републике Српске упозорио је возаче на мокре и клизаве коловозе у већини крајева због чега савјетује опрезну и спорију вожњу.
Упозорили су и на опасност од одрона на дионицама у усјецима.
Србија
Букнуо пожар у склопу Специјалне болнице, има мртвих!
На путевима на којима се изводе санациони радови привремено постављена сигнализација регулише саобраћај.
(СРНА)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
3 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Најновије
Најчитаније
17
55
17
47
17
41
17
34
17
12
Тренутно на програму