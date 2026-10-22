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АМС издао упозорење возачима: Опрез!

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22.10.2026 17:47

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Мокри коловози цеста саобраћај киша возачи упозорење гужва одрони радови на путу
Фото: Pexel/ Erik Mclean

Ауто-мото савез Републике Српске упозорио је возаче на мокре и клизаве коловозе у већини крајева због чега савјетује опрезну и спорију вожњу.

Упозорили су и на опасност од одрона на дионицама у усјецима.

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На путевима на којима се изводе санациони радови привремено постављена сигнализација регулише саобраћај.

(СРНА)

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Тагови :

АМС РС

Упозорење

Возачи

саобраћај

коловози мокри

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