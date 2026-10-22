Ни сирће ни лимунов сок не уништавају бактерије на сировој пилетини: Шта радити умјесто прања

Аутор:АТВ редакција
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Прање сирове пилетине под млазом воде многима је уобичајен дио припреме ручка. Ипак, институције за безбједност хране савјетују да се месо не пере јер вода може да разноси бактерије по кухињи.
Амерички Центар за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) наводи да сирова пилетина може садржавати бактерије које изазивају тровање храном. Према препорукама ове институције, пилетина је спремна за термичку обраду и не треба је претходно прати.
Ирска агенција за безбједност хране „Сејф фуд“ (Safefood) појашњава да се приликом прања пилетине стварају капљице које могу садржавати бактерије. Оне могу доспјети и до 80 центиметара од судопера, односно отприлике на удаљеност руке. Тако бактерије могу завршити на посуђу које се суши, другој храни, кухињском прибору и даскама за резање.
То је потврдила и студија Министарства пољопривреде САД (USDA) из 2019. године. Код 60 одсто учесника који су прали пилетину бактерије су пронађене у судоперу, док су код 26 одсто бактерије са пилетине пренесене на зелену салату спремну за јело.
Забиљежено је и преношење бактерија код 31 одсто учесника који нису прали месо. УСДА то приписује недовољном прању руку, као и загађеном судоперу и кухињском прибору.
Према УСДА, бактерије се не уништавају испирањем нити потапањем меса у слану воду, сирће или лимунов сок.
Шкотска агенција за стандарде хране (Food Standards Scotland) такође упозорава да прање не уклања штетне бактерије, већ повећава ризик од тровања храном.
Њихово истраживање међу потрошачима показало је да 51 одсто испитаника вјерује да сваку сирову намирницу треба опрати како би се уклониле бактерије.
ЦДЦ препоручује неколико мјера које помажу у спречавању ширења бактерија и смањењу ризика од тровања храном:
- Оперите руке сапуном и водом најмање 20 секунди прије и послије руковања сировом пилетином.
- Користите посебну даску за резање пилетине како бисте спријечили преношење бактерија на друге намирнице.
- Не стављајте готову храну на загађене површине. Кувану храну, свјеже воће и поврће не стављајте на тањир, даску или површину на којој је била сирова пилетина.
- Оперите прибор и радне површине након припреме пилетине, користећи врућу воду и детерџент.
- Добро термички обрадите месо. Унутрашња температура пилетине треба да достигне најмање 74 степена Целзијуса, а најпоузданије је да то провјерите термометром за храну.
Ако на месу има нечега што желите да уклоните, УСДА савјетује да то мјесто обришете влажним папирним убрусом, а затим оперете руке.
Агенција „Сејф фуд“ препоручује и да амбалажу сирове пилетине оперете прије него што је одложите у отпад за рециклажу.
(Кликс)
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