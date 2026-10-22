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Влада дала сагласности, обилазница око Бањалуке од посебног значаја

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22.10.2026 12:37

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Црвени аутомоил на ауто-путу.
Фото: АТВ

Влада Републике Српске утврдила је данас да је изградња обилазнице Бањалука као прикључка на пројектни ауто-пут Бањалука-Приједор од посебног значаја, те задужила надлежне институције и предузећа да убрзају поступке експропријације земљишта и припреме планске и друге документације.

Влада је задужила предузеће "Аутопутеви Републике Српске" да без одгађања предузме активности на припреми планске и друге неопходне документације, с обзиром на хитност у рјешавању процедура за изградњу долазних путева за ауто-пут.

Правобранилаштво Српске и Министарство правде задужени су да, у оквиру својих законских овлаштења, предузму потребне мјере ради приоритетног процесног поступања и ефикасног окончања преосталих судских поступака одређивања накнаде за експроприсане непокретности на траси ауто-пута Бањалука-Приједор.

Тим представника концедента задужен је да настави континуиран надзор над реализацијом пројекта, те да о стању пројекта редовно извјештава Владу Републике Српске.

Влада је прихватила информацију о изградњи ауто-пута Бањалука-Приједор-Нови Град, сходно уговору о концесији, за прву фазу Бањалука–Приједор, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе са јавношћу.

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Тагови :

Обилазница

Влада Републике Српске

ауто пут Бањалука Приједор

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