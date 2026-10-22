Какво нас вријеме очекује за викенд? Метеоролози најавили промјену

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској ће током викенда преовладавати промјенљиво вријеме са сунчаним периодима и слабом кишом, подаци су Републичког хидрометеоролошког завода.
Јутро ће сутра бити ведро и прохладно, око ријека и по котлинама магловито, а током дана претежно сунчано уз постепено наоблачење, које ће се од запада до вечери ширити ка свим крајевима.
Вјетар ће бити слаб до умјерен, а увече на сјеверу и појачан, промјенљив или источних смјерова, са максималном температуром ваздуха од 14 до 20, у вишим предјелима од 11 степени Целзијусових.
У суботу, 24. октобра, биће промјенљиво до претежно облачно уз сунчане интервале, али се послије подне очекује наоблачење на западу које ће условити кишу, док ће максимална температура ваздуха бити од 12 у вишим предјелима и на западу, те до 20 степени Целзијусових на истоку, преноси Срна.
Другог дана викенда биће углавном сунчано уз промјенљиву облачност, на западу облачније са врло слабом кишом и максималном температуром ваздуха од 12 до 18, у вишим предјелима од девет степени Целзијусових.
У понедјељак, 26. октобра, преовладаваће сунчано вријеме уз пролазну умјерену облачност и пријатно топло вријеме са максималном температуром ваздуха од 12 до 18, на југу до 22, а у вишим предјелима од девет степени Целзијусових.
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