Била је анђеоски лијепа, а онда је себи убризгавала уље у лице и остала трајно унакажена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Оно што је почело као потрага за савршеним теном и младошћу претворило се у једну од најстрашнијих медицинских трагедија.
Бивша јужнокорејска манекенка Ханг Миоку остала је трајно унакажена након што је, усљед тешке зависности од естетских захвата, почела сама себи да убризгава обично кухињско уље у кожу лица.
Манекенка Ханг Миоку имала је свега 28 година када се подвргла првој естетској процедури. Жеља да побољша своју љепоту и постигне што глађу кожу убрзо је прерасла у опасну зависност од пластичних операција.
Каријеру је наставила у Јапану, гдје је наставила са непрекидним естетским захватима. Међутим, свака нова процедура остављала је њено лице све више отеченим и знатно увећаним.
Acá la foto de Hang Mioku quién se inyectó aceite en la cara para "embellecer" http://t.co/X0Padett5g— ¡Ya Párate!® (@yaparateoficial) May 13, 2013
Ситуација је постала толико алармантна да су љекари на крају категорички одбили да је даље оперишу, а један од њих сугерисао је да Ханг пати од психолошког поремећаја.
Иако је накратко добила стручну помоћ у борби против зависности, убрзо се вратила старим навикама. Када више није могла легално да дође до естетских хирурга, сама је набављала бочице силикона и убризгавала их у лице.
Када јој је нестало силикона, посегнула је за шокантном алтернативом – почела је директно у кожу да убризгава обично кухињско уље.
Убризгавање кухињског уља у тијело изузетно је опасно и изазива тешке, дуготрајне здравствене посљедице.
Према научној студији објављеној у часопису „Бразилиан Јоурнал оф Пластиц Сургерy“, убризгавање уља у естетске сврхе доводи до тешких компликација као што су хроничне упале, апсцеси и тврди едем, односно прекомјерно накупљање течности у ткивима. Поред тога, уље испод коже формира тврде кврге и масе познате као олеоми, изазивајући трајна оштећења.
Друга студија, објављена у часопису „Ацта Биомедица“, потврдила је да оштећења ткива изазвана уљем доводе до појаве чирева, апсцеса и фистула – опасних канала који спајају ткива и могу преносити крв и гној.
Због непрекидног убризгавања кухињског уља, лице Ханг Миоку отекло је до непрепознатљивости. Настао је језив контраст између њеног огромног лица и ситног тијела, због чега су јој мјештани у родном граду дали суров надимак „стојећи вентилатор“.
Њена потресна прича привукла је велику пажњу када је приказана у телевизијским документарцима на јужнокорејској ТВ мрежи СБС. Гледаоци и људи добре воље тада су почели да шаљу новчане донације како би јој омогућили одлазак на корективне операције.
Захваљујући прикупљеним донацијама, Ханг је подвргнута серији сложених хируршких захвата. Љекари су током операција успјели да из њеног лица уклоне стотине грама стврднутог уља, чиме су знатно смањили величину њеног лица.
Међутим, упркос напорима хирурга, оштећења ткива била су превелика, па је бивша манекенка, упркос свему, остала трајно унакажена, наводи ЖенаБлиц.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
10
05
09
53
09
44
09
35
09
32
Тренутно на програму