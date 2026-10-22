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Да ли је овај град рај за раднике? Плате су огромне, кадрова увијек треба а ова занимања су најтраженија

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22.10.2026 09:12

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Сликовит поглед на историјске кровове у Цириху, у Швајцарској, снимљен по ведром дану.
Фото: pexels/Natalia Sevruk

Швајцарско финансијско средиште Цирих убраја се у сам врх европских градова по висини зарада и могућностима запошљавања, са просjечном годишњом бруто платом која премашује 90.000 евра.

Највећа потражња за квалификованим кадровима забиљежена је у секторима информационих технологија, здравства и финансија, гдје стручњаци остварују примања и знатно изнад просјека.

Високе плате у овом граду резултат су снажне привредне активности, развијене индустрије и сталне потребе за стручним кадром. Иако високи трошкови живота представљају оптерећење, велика куповна моћ и могућности напредовања чине Цирих једном од најтраженијих пословних дестинација у Европи.

Зашто су плате у Цириху међу највишима у Европи?

Цирих је важно средиште банкарства и финансија, али и технологије, фармацеутске индустрије и истраживања. Управо ова комбинација продуктивне привреде и константне потребе за стручњацима омогућава послодавцима да понуде врхунске услове рада.

Ипак, висока примања имају и своју другу страну:

Мјесечни трошкови: Цијене становања, превоза и свакодневних услуга спадају међу највише у Европи.

МВ Хондиус

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Куповна моћ: Упркос високим трошковима, становници Цириха и даље уживају у изузетно високом стандарду и могућностима професионалног развоја.

Најтраженија занимања: Ко најлакше долази до посла?

Једна од области у којима се отвара највише могућности јесу информационе технологије. Послодавци који развијају дигиталне производе и услуге у сталној су потрази за сљедећим профилима:

Софтверски инжењери

Аналитичари података

Стручњаци за кибернетичку безбједност

Стручњаци за вјештачку интелигенцију

Велика потражња подстакнута је општом дигитализацијом пословања. Међународно тржиште рада омогућава швајцарским компанијама да привуку стручњаке из цијелог свијета, па се кандидатима са одговарајућим знањем, искуством и добрим познавањем енглеског језика отварају врата водећих свјетских компанија, преноси Вечерњи лист.

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Тагови :

новац

економија

Швајцарска

Цирих

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