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У паду цијена нафте: Ево колико кошта барел

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20.10.2026 21:49

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нафта уље бушотина цијене нафте барел
Фото: Pexel/ Jan Zakelj

Цијена сјеверноморске нафте Брент пала је данас за око један одсто, на готово 108 долара по барелу, након вијести да су Катар и Пакистан изнијели нови приједлог за обнову преговора чији је циљ окончање рата у Ирану.

Цијена америчке сирове нафте ВТИ пала је на око 98 долара за барел, близу четворонедјељног максимума, након што је прошле недјеље скочила за 10 одсто, пренио је Трејдинг економикс.

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Извјештаји о паду саудијског хеликоптера у близини границе са Јеменом, нападима јеменских Хута на важан извозни терминал Јанбу и поготку два танкера у Персијском заливу довели су у питање одрживост обнављања протока нафте из региона.

Амерички министар енергетике Крис Рајт изјавио је да су испоруке из Персијског залива достигле око 80 одсто нивоа прије почетка сукоба, док извоз рафинисаних нафтних производа и даље трпи ограничења.

(Танјуг)

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Тагови :

Нафта

пад цијена нафте

Барел нафте

Иран

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