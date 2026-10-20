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Италија уводи нове мјере за насилно понашање на протестима

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20.10.2026 21:05

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Полиција се сукобљава са демонстрантима на протесту „Italia in Piazza“ у Милану, у Италији, у суботу, 17. октобра 2026. године.
Фото: Таnjug/Stefano Porta/LaPresse via AP

Италија је вечерас одобрила низ мјера према којима је насилно понашање на протестима нови прекрашј, а укључују и оштрије казне за изгреднике и финансијску одговорност за родитеље, чија дјеца учествују у вандализму и пљачки.

Мјере одмах ступају на снагу, а подразумијевају да се свако ко учествује у групи од најмање пет људи и угрожава јавну безбједност током протеста суочава са затворском казном до пет година и новчаним износом од 20.000 евра. Казне се могу и повећавати.

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Полиција ће моћи да хапси младе између 14 и 17 година, чак иако нису починили прекршај, уколико има доказа да представљају опасност.

Такође, снаге реда имају и јача овлаштења која су се до сада спроводила само над одраслим особама.

Када је ријеч о плаћању одштете, у случају да су лица малољетна, њихови родитељи ће бити одговорни.

Италијански премијер Ђорђа Мелони рекла је да нема ништа револуционарно у вандализму и пљачки.

"Вандализам и крађа нису протест, већ криминал", навела је Мелонијева на друштвеним мрежама, најављујући нове мјере након што су немири захватили сјевер земље, укључујући Милано, гдје су млади разбијали излоге, пљачкали радње и нападали полицију.

Раније је објављено да ће бити распоређено додатних 500 припадника војске у Милану пошто власти страхују од нових немира на демонстрацијама планираним за викенд.

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Неколико стотина маскираних демонстраната, а сматра се да су већина били малољетне особе, за викенд је палило контејнере и пљачкало продавнице у центру Милана и другим градовима током демонстрација због повећања трошкова живота.

(Срна)

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Тагови :

Италија

Протести

казне

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