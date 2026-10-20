Уклањају се експлозивна средства: Чешки рониоци претражују корито Дрине

Аутор:Сања Трифковић
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15 неексплодираних убојних средстава, пронађено током досадашњег дијела акције. Претрага корита Дрине биће настављена и наредних дана, а сва пронађена средства биће уништена по завршетку акције.
"Специјализовани ронилачки тим из Чешке борави овдје већ десетак дана и ради на уклањању експлозивних средстава који се налазе у кориту ријеке Дрине. Велика захвалност специјализованом ронилачком тиму из Чешке који већ десет дана претражује корито ријеке Дрине и ради на уклањању експлозивних средстава. Захваљујући овом пројекту биће повећана безбједност свих наших суграђана. Хвала Влади и Амбасади Чешке на досадашњој подршци и сарадњи из претходног периода", рекао је Бојан Ивановић, градоначелник Зворника.
Акцију финансира Чешка, а спроводи се у координацији са РУЦЗ и Федералном цивилном заштитом.
"Ово је моја прва посјета Зворнику у овом мандату. Драго ми је да су наши специјални рониоци овдје и што учествују у овом корисном пројекту. Они долазе два пута годишње на читаву територију БиХ да уклањају из ријека све што ријека нанасе све што је остало не само из претходног рата него и раније. Ово је веома важно Те направе се често налазе код објекта гдје се купају дјеца, јер ријека наноси тамо гдје успорава, а то је управо тамо гдје људи одлазе да се купају, тако да је ово користан пројекат", рекла је Јана К. Јојић Шинделкова, амбасадор Чешке Републике у БиХ.
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Чешка је и раније помагала пројекте у Зворнику, помогла је изградњу канализационе мреже у МЗ Брањево. Данас је разговарано је и о животу и раду у Зворнику, као и о привредним и туристичким потенцијалима града, уз изражену наду да ће успјешна сарадња бити настављена и у будућности.
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