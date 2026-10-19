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Источно Сарајево без кише и са све мање воде: Редукције се настављају

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19.10.2026 19:18

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Славина, чесма
Фото: АТВ

Киша у Источном Сарајеву се не назире, па не знамо да ли ће грађани прије дочекати снијег него кишне падавине. Једно је сигурно, грађани ће у флаше сипати и чувати воду све док се не стабилизује стање.

"Ја сам чак као имала резерве воде, сву сам ту воду просипала па ми је жао. Нећу више да сипам тако велике количине него у флашама, пошто ноћу нестаје, а ноћу спавам", "Лоше, пошто живим у Грлици, мало сам у оном већем дијелу, несташица стално или немам притиска ето тако. Не може се ништа испланирати, не знате кад ће нестати, некад нестане у току дана, некад послије подне, некад ујутру. Против редукције , купујем ову воду што има у продавницама", рекли су грађани.

Иако радници водовода свакодневно улажу напоре и буше нове бунаре, мањак воде је ненадокнадив без кише или наредних улагања која ће обезбиједити нове количине воде.

"Ја стварно разумијем незадовољство грађана, али дошла је година која је чак и наша предвиђања превазишла колико ће бити екстремна. Окренули смо се томе да кажем резервама подземних вода зато јесмо радили тај истражно-екслоатициони бунар. Обећавам да ћемо са наредном годином ући са додатних 80 литара воде, да смо од тих 80 сад имали 30 изгурали би и ову годину", истакао је директор „Водовод и канализација“ а.д. Источно Сарајево Љубиша Лаловић.

Троструки пад нивоа воде на извориштима није забиљежен никада прије, па се тако надају да ће ово бити посљедња година са оваквим проблемом.

Дијелови Источне Илиџе и Источног Новог Сарајева већ данима немају воде од 11 до 18 часова. До редукције је дошло због оваквог стања на изворишту у Тилави. Сви погледи су упрти ка небу чекајући да бар једна киша поправи ситуацију.

Од почетка прољећа ово подручје није забиљежило значајније падавине. Недостатак падавина имао је велике посљедице и по пољопривреду и водопривреду.

"Обилнијих киша ће бити у Херцеговини и на крајњем западу док у региону Источног Сарајева се не очекује значајна киша. Наредни период не доноси неку значајну промјену иако ће бити повремене кише сад у четвртак и поново средином наредне седмице количине падавина нису значајне да би могле одједном да поправе ове критичне ситуације", истакла је метеоролог Милица Ђорђевић.

Обзиром да се свакодневно мијења план које ће улице бити обухваћене редукцијом, грађанима се свјетује да прате саопштења на званичним налозима Водовода и канализације Источно Сарајево.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Источно Сарајево

редукција воде

нестанак воде

Искључења воде

несташица воде

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