Logo

Несносан смрад шири се у Гацку, квалитет ваздуха упитан

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.10.2026 10:44

Коментари:

0
Депонија Требиње
Фото: АТV

Несносан смрад и дим шири се већ неколико дана у Гацку, а све због пожара да депонији гдје се ватра са гума проширила и на остало смеће.

Директор „Комуса“ Гацко Саша Слијепчевић рекао је за АТВ да су, према његовим сазнањима, гуме запалила лица ромске националности која бораве у непосредној близини депонији.

“Проблем је и што „Комус“ нема одговарајућу механизацију да санира овакву ситуацију. Комус нема механизацију којом може да рјешава овакве инциденте. За то је потребна тешка гусјенична механизација“, рекао је Слијепчевић за АТВ.

Слијепчевић додаје да ће настојати да овај проблем што прије ријеше.

Командир ТВЈ Гацко Жарко Рудовић каже да је протеклих дана у овој општини било више пожара на различитим локацијама.

Све ово итекако утиче на квалитет ваздуха у овој општини, али прецизнијих података нема јер уређаји који контролишу квалитет ваздуха у Гацку нису у функцији.

“За Гацко имамо податке само за азотне оксиде који су у реду и прекорачују граничне вриједности.За ПМ10 и СО2 не раде им уређаји тако да немамо података. Термоелектрана Гацко управља станицом и одржава је.” рекла је за АТВ Ранка Радић начелник одјељења за животни средини у Републичком хидрометеоролошком заводу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Депонија

Гацко

Квалитет ваздуха

смеће

пожар

Коментари (0)

Прочитајте више

Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.

Градови и општине

Пожар на дивљој депонији изазвала експлозија

2 седм

0
Пожар у Горажду.

БиХ

Проглашено стање несреће у Горажду: Избио пожар на депонији

2 седм

0
Дим након пожара на депонији смећа.

Градови и општине

Због пожара на депонији ваздух загађен: Настава се и данас изводи онлајн

2 седм

0
Дим након пожара на депонији смећа.

Градови и општине

Због пожара на дивљој депонији загађен ваздух: Школе раде онлајн

2 седм

0

Више из рубрике

славина чесма вода судопер

Градови и општине

Неповољна хидролошка ситуација доноси проблеме: Дио Источног Сарајева остаје без воде

5 ч

0
Код споменика у насељу Горица у Требињу данас је служен помен за 51 погинулог, трагично страдалог и умрлог борца из ове мјесне заједнице који су своје животе дали за стварање Републике Српске.

Градови и општине

Служен помен погинулим борцима из мјесне заједнице Горица

23 ч

0
Парастос погинулим припадницима Прве гардијске моторизоване бригаде

Градови и општине

Парастос погинулим припадницима Прве гардијске моторизоване бригаде

1 д

0
Орас

Градови и општине

Станкићи у Батковићу направили плантажу ораха

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

14

"Нема продаје Електропривреде Српске"

13

14

Из гроба извадио урну с пепелом, оптужен за повреду гроба

13

10

Вођа секте добио још 33 године затвора: Сексуално нападао и злостављао 16 сљедбеница

13

03

Додик: Цијена електричне енергије за становништво се неће повећавати

12

54

Минић: РиТЕ Угљевик мора почети са радом у наредних 7 дана

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима