Несносан смрад шири се у Гацку, квалитет ваздуха упитан

Аутор:Теодора Бјелогрлић
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Несносан смрад и дим шири се већ неколико дана у Гацку, а све због пожара да депонији гдје се ватра са гума проширила и на остало смеће.
Директор „Комуса“ Гацко Саша Слијепчевић рекао је за АТВ да су, према његовим сазнањима, гуме запалила лица ромске националности која бораве у непосредној близини депонији.
“Проблем је и што „Комус“ нема одговарајућу механизацију да санира овакву ситуацију. Комус нема механизацију којом може да рјешава овакве инциденте. За то је потребна тешка гусјенична механизација“, рекао је Слијепчевић за АТВ.
Слијепчевић додаје да ће настојати да овај проблем што прије ријеше.
Командир ТВЈ Гацко Жарко Рудовић каже да је протеклих дана у овој општини било више пожара на различитим локацијама.
Све ово итекако утиче на квалитет ваздуха у овој општини, али прецизнијих података нема јер уређаји који контролишу квалитет ваздуха у Гацку нису у функцији.
“За Гацко имамо податке само за азотне оксиде који су у реду и прекорачују граничне вриједности.За ПМ10 и СО2 не раде им уређаји тако да немамо података. Термоелектрана Гацко управља станицом и одржава је.” рекла је за АТВ Ранка Радић начелник одјељења за животни средини у Републичком хидрометеоролошком заводу.
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