Хаос се наставља: Блокирали Лувр, премијер заказао хитан кризни састанак

Аутор:АТВ редакција
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Студенти у Француској блокирали су јутрос музеј Лувр у знак подршке средњошколском покрету који посљедњих седмица протестује тражећи боље услове и већа улагања у образовање.
Лувр није могао да отвори своја врата у девет часова, када почиње радно вријеме, због присуства младих демонстраната који су рекли да се „поносе што блокирају највећи музеј на свијету“, пренио је „Фигаро“.
Према наводима управе Лувра, та установа нема никакве везе са протестима и зато не треба да буде блокирана.
Devant la pyramide du Louvre, des étudiants d’écoles d’art et de culture manifestent et bloquent l’entrée du musée. «Les touristes qui attendent sont agressifs avec nous car ils ont payé leur billet», dit une des manifestantes qui distribuent des tracts en français et en anglais. https://t.co/s3nqIhAA2y— Jean-Baptiste Semerdjian (@JBSemerdjian) October 19, 2026
Демонстрације и блокаде школа и универзитета у Француској почеле су крајем септембра, а током протеста ухапшено је више хиљада ученика и студената, док је повријеђено око 1.000 полицајаца.
Ученици се буне због пренатрпаних учионица, недостатка кадрова у школама и лошег стања школских зграда.
Од 10 часова овог понедјељка, Себастијан Лекорну предсједава, заједно са десетак министара, међуресорном кризном јединицом која се фокусира на три области: економију и трговину, безбједност и правно праћење.
Очекује се да ће се обратити јавности након овог састанка.
(Телеграф)
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