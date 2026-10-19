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Јак земљотрес и у Румунији

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19.10.2026 11:03

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Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес магнитуде 4,8 степени по Рихтеру забележен је у понедјељак, 19. октобра 2026 у 10.51 часова, на подручју Румуније.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је 50 километара од Бузауа.

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Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 120,5 километара испод површине земље.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

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Тагови :

Румунија

Земљотрес

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