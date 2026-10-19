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Јак земљотрес погодио Грчку

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19.10.2026 10:15

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земљотрес пукотине напукао зид
Фото: Pexel/barış erkin

Земљотрес магнитуде 4.5 степени Рихтера забележен је у понедељак, 19. октобар 2026 у 9.41 часова, на подручју јужне Грчке.

Према расположивим подацима, епицентар потреса лоциран је на подручју са географским координатама ширине 36.9202 и дужине 21.8089, односно десетак километара од Коронија, односно тридесетак од Пилоса.

Хипоцентар земљотреса, према подацима Европско-медитеранског сеизмолошког центра, смјештен је на дубини од приближно 5 километара испод површине земље, преноси Телеграф.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повређенима, а надлежне службе прате ситуацију.

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Тагови :

Земљотрес

Грчка

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