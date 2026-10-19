Пао авион у Грчкој: Погинула два пилота

Аутор:АТВ редакција
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Два пилота погинула су у паду једномоторног авиона у области Контариотиса, у грчкој регији Пијерија, у недјељу, 19. октобра.
Околности несреће још нису разјашњене, а истражитељи испитују могућност техничког квара и људске грешке.
Према досадашњим информацијама, пилот је покушавао да слети на писту аероклуба у Контариотиси када је авион изненада изгубио висину и срушио се.
Према извјештајима чланова аероклуба, који су разговарали са једним од пилота свега неколико секунди прије несреће, није било назнака да авион има техничких проблема.
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Како преноси грчка телевизија АНТ1, лет је протекао рутински и до тренутка несреће није пријављен никакав квар.
Авион је претходно извео низак прелет, а затим поново добио на висини како би направио заокрет и поравнао се са пистом. Летјелица се тако налазила у завршној фази приласка прије слетања када је дошло до несреће.
Полиција је до сада обавила дио истражних радњи, док се чекају налази Комитета за истрагу ваздухопловних несрећа, који би требало да помогну у утврђивању тачног узрока пада.
За сада није познато шта је довело до губитка висине и рушења авиона, преноси Телеграф.
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